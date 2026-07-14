Οι «καλά του κάνανε» είναι ανάμεσα μας… 

Snapshot Στο σημείο βρέθηκαν 21 κάλυκες και το θύμα είχε τραύματα πισώπλατα στο κεφάλι και στην πλάτη.

Υπήρξε υποστήριξη προς τους αστυνομικούς παρά το γεγονός της δολοφονίας και της ευαλωτότητας του θύματος.

Τα social media αποκάλυψαν την κοινωνική στάση πολλών ανθρώπων που εκφράζουν ακραίες απόψεις όπως «καλά του κάνανε».

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη διάκρισης ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται τη ζωή και σε όσους υποστηρίζουν βία και αδικία. Snapshot powered by AI

Το παλικάρι από το Αργός που έδινε μάχη για τη ζωή του, δεν τα κατάφερε. Ήταν μόλις 20 ετών, στο φάσμα του αυτισμού, λεγόταν Θοδωρής και τον σκότωσαν οι δύο αστυνομικοί που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκαν 21 κάλυκες και το θύμα είχε χτυπηθεί στο κεφάλι και στην πλάτη. Πισώπλατα. Για κάποιους δεν έπαιξε ρόλο. Ούτε το πισώπλατα, ούτε ότι ήταν ένα παιδί 20 ετών, ούτε καν ότι ήταν στο φάσμα του αυτισμού… Δεν τους ένοιαξε καν το πώς εκφράστηκαν για το θύμα οι αστυνομικοί αφού τον είχαν πυροβολήσει… Δεν τους ένοιαξε τίποτα.

Από τον Δήμαρχο Αργούς που έκανε ολόκληρη ανάρτηση για τους αστυνομικούς, την οποία και συνόδευσε με τη σχετική φωτογραφία, μέχρι τους διαφόρους «κυρ Παντεληδες» το θέμα δεν ήταν ότι ένας 20χρονος πλήρωσε με τη ζωή του την όποια παραβατικότητα του αλλά μην ειπωθεί κακή κουβέντα για τους αστυνομικούς! Κι ας πυροβόλησαν πισώπλατα έναν 20χρονο άνθρωπο που αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να αντιδράσει όπως αυτοί σε ένα σήμα, ένα μπλόκο, μια καταδίωξη… Που φοβόταν. Επειδή λοιπόν τα social media λειτουργούν σαν το μαχαίρι που κόβεις το ψωμί αλλά αφαιρείς και μια ζωή, όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν έχουν ξεχάσει να είναι άνθρωποι, αποκτούν κοινό αλλά παράλληλα βγαίνουν και στο φως. Αυτό δηλαδή που δεν θέλουν δράκουλες…

Δεν τα λένε πια στα καφενεία και στα σπίτια τους πίσω από κλειστές πόρτες. Τώρα πια ξέρουμε ποιος είναι ποιος και τι υποστηρίζει… Αν είναι άνθρωπος ή αν το έχει ξεχάσει. Αν θα αγανακτήσει για ένα παλικάρι που δολοφονήθηκε ή αν θα πει «καλά του κάνανε». Στο Αργός, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη… Παντού. Κυκλοφορούν ανάμεσα μας. Είναι ο συγγενής, ο γείτονας, ο απέναντι σου… Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτός που πρέπει να έχεις απέναντι. Να το ξέρει και να τον ξέρεις. Σε αυτή τη μάχη των ανθρώπων με αυτούς που μαγαρίζουν τη λέξη. Και θα νικηθούν.

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