Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν το πρωί (14/07) οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της, Βάγια.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ, η γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά όπου φιλοξενείτο από μία φίλη της.

Εις βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολίασε για την υπόθεση ότι «τα στοιχεία είναι αδιάσειστα». «Υπάρχει μία πλήρης δικογραφία, που περιγράφει με πολύ δυνατό τρόπο πώς έδρασαν όλοι αυτοί· είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση και το είχαν δοκιμάσει. Τώρα, ήταν υπόθεση ορισμένων που θεωρούν εξ επαγγέλματος ότι υπερασπίζονται κάποια πράγματα που έχουν στο μυαλό τους και διαπραγματεύονται ανθρώπινες ζωές και φτάσαμε εδώ. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί φαίνεται ότι εμπλέκονται κι άλλοι. Βεβαίως, θα συλληφθούν κι αυτοί που επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά», συμπλήρωσε.