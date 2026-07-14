Καταγγελία οδηγού ταξί για λεωφορείο που τον εμβόλισε στη Βασιλίσσης Σοφίας

Ένα τροχαίο ατύχημα στην «καρδιά» της Αθήνας και μία καταγγελία που παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι το όχημά του παρασύρθηκε από λεωφορείο στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι συνθήκες του τροχαίου, τα έργα στη λεωφορειολωρίδα και όσα, σύμφωνα με εκείνον, ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση.

Ο οδηγός ταξί, Δημήτρης Μπίτας, κινείτο στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου και σταμάτησε στο φανάρι, παρ’ ότι η ένδειξη ήταν πράσινη, καθώς μπροστά του υπήρχαν σταματημένα οχήματα. Όπως περιγράφει, αποφάσισε να ακινητοποιήσει το όχημά του προκειμένου να μην μπλοκάρει την κυκλοφορία, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, στη λεωφορειολωρίδα βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες, με τοποθετημένους κώνους να περιορίζουν το σημείο, κάτι που –όπως λέει– καταγράφεται και σε βίντεο από κάμερα που έχει τοποθετημένη στο παρμπρίζ του ταξί του.

Ο κ. Μπίτας καταγγέλλει ότι, όταν αντιλήφθηκε πως τα οχήματα μπροστά του είχαν απομακρυνθεί και το φανάρι παρέμενε πράσινο, ξεκίνησε την πορεία του. Περίπου 100 μέτρα αργότερα, όπως περιγράφει, αισθάνθηκε το ταξί του να «σέρνεται», υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή εμβολίστηκε από το λεωφορείο.

Όταν κατάφερε να συνέλθει και βγήκε από το όχημά του, απευθύνθηκε στον οδηγό του λεωφορείου λέγοντάς του: «Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι ένα απλό ατύχημα, αλλά κάτι μηνύσιμο;». Σύμφωνα με εκείνον, η απάντηση που έλαβε, ήταν: «Κάνε μου μήνυση, θα περάσουμε καλά», ενώ ο οδηγός του λεωφορείου γελούσε, όπως υποστηρίζει.

Ο οδηγός ταξί αναφέρει ότι κατευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προκειμένου να υποβάλλει μήνυση, ωστόσο, στη συνέχεια ένιωσε ζαλάδες και πόνους στον αυχένα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Όπως γνωστοποίησε, προτίθεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του οδηγού του λεωφορείου. Για το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.