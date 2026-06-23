Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 17χρονος μαθητής από το Γάζι που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εκβίαζαν ανήλικες κοπέλες με σκοπό να τις εξαναγκάζουν να κάνουν πράγματα που τους ζητούσαν: από γυμνές φωτογραφίες μέχρι αυτοτραυματισμούς και άλλα πάνω στα σώματα τους. Όλα αυτά για τα μέλη του κυκλώματος ήταν κάτι σαν τρόπαια.

Ο 17χρονος είναι ένας από τους δύο ανήλικους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Μετά από έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εντοπίστηκαν διαδικτυακά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο 17χρονος από την Κρήτη φέρεται να είχε ένα συνηθισμένο προφίλ και δεν είχε απασχολήσει σε επίπεδο παραβατικής συμπεριφοράς. Διαδικτυακά, όμως, φέρεται να είχε γίνει εφιάλτης για κάποιες ανήλικες αφού στο πλαίσιο φλερτ, κατάφερνε να αποσπάσει γυμνές φωτογραφίες τους ώστε στην συνέχεια να τις έχει στο ...χέρι και να τις εκβιάζει ανάλογα τις επιθυμίες του.

Σύμφωνα, με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος όσο και ο συνομηλικός του που συνελήφθη στη βόρεια Ελλάδα, φέρονται να συνδέονται και να ενεργούν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, 764, ένα δίκτυο εξτρεμιστών με διεθνή δράση που μέσω διαδικτύου στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί, τα εκφοβίζει με ψυχολογική πίεση, επιδιώκεται ο εξαναγκασμός των θυμάτων για να παραγγείλουν και να αποστείλουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησής τους και παροτρύνονται για πράξεις αυτοτραυματισμού μέχρι και αυτοκτονικές ενέργειες

Στο σπίτι του 17χρονου στο Ηράκλειο, βρέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος με βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών και φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν γυμνές κοπέλες στα όρια ανηλικότητας κοντά στα 17,5 τους χρόνια να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού.