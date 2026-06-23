Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 17χρονος όσο και ο συνομηλικός του που συνελήφθη στη βόρεια Ελλάδα, φέρονται να συνδέονται και να ενεργούν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, 764

Newsbomb

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

Φωτογραφία αρχείου

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 17χρονος μαθητής από το Γάζι που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εκβίαζαν ανήλικες κοπέλες με σκοπό να τις εξαναγκάζουν να κάνουν πράγματα που τους ζητούσαν: από γυμνές φωτογραφίες μέχρι αυτοτραυματισμούς και άλλα πάνω στα σώματα τους. Όλα αυτά για τα μέλη του κυκλώματος ήταν κάτι σαν τρόπαια.

Ο 17χρονος είναι ένας από τους δύο ανήλικους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Μετά από έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εντοπίστηκαν διαδικτυακά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο 17χρονος από την Κρήτη φέρεται να είχε ένα συνηθισμένο προφίλ και δεν είχε απασχολήσει σε επίπεδο παραβατικής συμπεριφοράς. Διαδικτυακά, όμως, φέρεται να είχε γίνει εφιάλτης για κάποιες ανήλικες αφού στο πλαίσιο φλερτ, κατάφερνε να αποσπάσει γυμνές φωτογραφίες τους ώστε στην συνέχεια να τις έχει στο ...χέρι και να τις εκβιάζει ανάλογα τις επιθυμίες του.

Σύμφωνα, με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος όσο και ο συνομηλικός του που συνελήφθη στη βόρεια Ελλάδα, φέρονται να συνδέονται και να ενεργούν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, 764, ένα δίκτυο εξτρεμιστών με διεθνή δράση που μέσω διαδικτύου στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί, τα εκφοβίζει με ψυχολογική πίεση, επιδιώκεται ο εξαναγκασμός των θυμάτων για να παραγγείλουν και να αποστείλουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησής τους και παροτρύνονται για πράξεις αυτοτραυματισμού μέχρι και αυτοκτονικές ενέργειες

Στο σπίτι του 17χρονου στο Ηράκλειο, βρέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος με βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών και φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν γυμνές κοπέλες στα όρια ανηλικότητας κοντά στα 17,5 τους χρόνια να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του για το «Qatargate»

13:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στην Αλίσια Κις: Τα 10 μουσικά διαμάντια του Κλάιβ Ντέιβις και η αποτυχία με τους Milli Vanilli

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δασκαλάκη: Στη φυλακή κι ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος - Κατηγορείται για ηθική αυτουργία

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός της: «Χειρότερο τέρας αυτή - Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο κι αυτός»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλοι: Έγιναν θέμα στη New York Post - «Τρόμος στη Μεσόγειο, κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία - «Είναι ένας εφιάλτης»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Γυναίκα προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του Jungkook των BTS - Καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλάκισης και αναμένεται να απελαθεί

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

12:34ΥΓΕΙΑ

Υψηλή συστολική αρτηριακή πίεση: Πώς να τη ρίξετε και πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

12:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς πήρε έναν… υπνάκο στο Ιορδανία – Αλγερία

12:27LIFESTYLE

Zendaya: Με αποκαλυπτικό Louis Vuitton στην πρεμιέρα του «Spider-Man» στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Ημαθία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουρίστας ρίσκαρε τη ζωή του στους καταρράκτες για να σώσει το κινητό του - Βίντεο

12:08LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές μέχρι τελικής πτώσης - Ποιοι σαρώνουν στη βραδινή ζώνη

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταγγελία ότι ζητήθηκε από πλήρωμα ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο για να μπει σε πλοίο με ασθενή

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποχαιρέτησαν και τι ισχύει με την τρίτη θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

07:51ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρή, τη θάψαμε στη φύση»: Το μοιραίο σημείωμα των απαγωγέων που ενημερώνει την παρουσιάστρια Νάνσι Γκάθρι για τον θάνατο της μητέρας της

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπνιξε τα τρία παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε φίλη της Σταυρούλας Λεβεντάκη στη θέα του δολοφόνου: «Βρωμιάρη με σκυμμένο το κεφάλι πρέπει να είσαι» - Με αλεξίσφαιρο και υπό δρακόντεια μέτρα στον ανακριτή ο Σκοπιανός

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ η ΕΛΑΣ, πέμπτη η Καρυστιανού, στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλοι: Έγιναν θέμα στη New York Post - «Τρόμος στη Μεσόγειο, κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός της: «Χειρότερο τέρας αυτή - Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο κι αυτός»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τζίρο... 3 ευρώ δήλωνε κατασκευαστική - Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. «βρήκαν» οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς - Τρεις τραυματίες - Δείτε βίντεο

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποχαιρέτησαν και τι ισχύει με την τρίτη θέση

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η ανάρτηση των γονιών του που τον εξόργισε - «Θέλω να με αφήσουν ήσυχο»

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ