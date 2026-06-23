Συναγερμός στην Νίκαια για την εξαφάνιση 34χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Snapshot Ένας 34χρονος άνδρας, ο Αρτούρ Καραπετιάν, εξαφανίστηκε από τη Νίκαια το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του λόγω κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Αρτούρ έχει ύψος 1,70 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, μπλε μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή 1017 ή με την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Ένας 34χρονος άνδρας εξαφανίστηκε από τη Νίκαια το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του 34χρονου Αρτούρ Καραπετιάν από τη Νίκαια και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρτούρ έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, μπλε μπλούζα και αθλητικά ασπρόμαυρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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