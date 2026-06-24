Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΧΙΔΟΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

725

Λειτουργία

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

ΕΚΑΛΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΟΣ, ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ, ΑΛΚΥΟΝΗΣ, ΡΟΔΩΝ, ΗΒΗΣ, ΔΑΝΑΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ.

428

Κατασκευές

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΝΩΣΟΥ ΝΟ 19, ΝΟ 21, ΝΟ 25, ΝΟ 27 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

791

Λειτουργία

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

792

Κατασκευές

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟ 4, ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

794

Κατασκευές

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

726

Λειτουργία

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 3:00:00 μμ

ΕΡΥΘΡΩΝ

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.

365

Συντήρηση

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 4:00:00 μμ

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΩΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.

422

Κατασκευές

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 4:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

426

Κατασκευές

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ: ΞΥΛΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΟΑΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Γ., ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

467

Λειτουργία

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΟΔΟΙ: ΟΡΦΕΩΣ, ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1681

Λειτουργία

24/6/2026 8:00:00 πμ

24/6/2026 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΟΥ απο κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΪΑΔΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΟΥ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

790

Κατασκευές

24/6/2026 8:30:00 πμ

24/6/2026 7:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΛΛΙΩΝ: ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ, ΘΕΣΗ ΒΕΝΙΖΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

Κατασκευές

24/6/2026 9:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ ΝΟ 35, ΝΟ 93 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

793

Κατασκευές

24/6/2026 9:00:00 πμ

24/6/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

795

Κατασκευές

24/6/2026 9:00:00 πμ

24/6/2026 12:30:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΜΠΟΥΡΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

Κατασκευές

24/6/2026 10:00:00 πμ

24/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ, ΞΑΝΘΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΑΣ.

423

Κατασκευές

24/6/2026 10:00:00 πμ

24/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΑΧΑΙΩΝ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΡΩ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΚΑΝΑΡΗ.

425

Κατασκευές

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