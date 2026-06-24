Κατσαρίδες «πνίγουν» το Ηράκλειο - Διαμαρτυρίες και ανησυχία κατοίκων

Η κατάσταση προκαλεί αγανάκτηση στους δημότες  λόγω της έντονης επιδρομής κατσαρίδων, με κατοίκους να καταγράφουν το φαινόμενο ακόμη και με τα κινητά τους τηλέφωνα, επιχειρώντας να αποτυπώσουν την έκταση του προβλήματος

Newsbomb

Κατσαρίδες «πνίγουν» το Ηράκλειο - Διαμαρτυρίες και ανησυχία κατοίκων
Neakriti.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε πολλές γειτονιές του Ηρακλείου η αυξημένη εμφάνιση κατσαρίδων, με κατοίκους να καταγγέλλουν ότι τα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε σπίτια και πολυκατοικίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξάπλωσή τους, ενώ η ΔΕΥΑΗ προχωρά σε νέους στοχευμένους ψεκασμούς.

Επιδρομή από κατσαρίδες σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία φαίνεται να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των εντόμων, τα οποία εντοπίζονται κυρίως σε φρεάτια και αποχετεύσεις.

Δημότες ζητούν από τη ΔΕΥΑΗ να προχωρήσει σε στοχευμένους ψεκασμούς στα «επίμαχα» σημεία, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, το οποίο είναι εντονότερο κατά τις βραδινές ώρες, όπως αναφέρει το neakriti.gr

Η κατάσταση προκαλεί αγανάκτηση στους δημότες λόγω της έντονης επιδρομής κατσαρίδων, με κατοίκους να καταγράφουν το φαινόμενο ακόμη και με τα κινητά τους τηλέφωνα, επιχειρώντας να αποτυπώσουν την έκταση του προβλήματος που, όπως λένε, επιδεινώνεται.

Παρά τις ιδιωτικές απεντομώσεις στις οποίες προχωρούν αρκετοί δημότες, με κόστος που φτάνει ακόμη και τα 60 ευρώ, η παρουσία των κατσαρίδων παραμένει έντονη, κυρίως από τα φρεάτια και το αποχετευτικό δίκτυο, προκαλώντας έντονη ανησυχία και καθημερινή ενόχληση, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

«Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις κατσαρίδες. Κάνουν “παρέλαση” κάθε βράδυ και μπαίνουν συνεχώς στα σπίτια μας. Κάνω απολύμανση, αλλά δεν αρκεί. Δεν μας επιτρέπεται να επεμβαίνουμε στα φρεάτια, οπότε κάνουμε μόνο μέσα στα σπίτια, όμως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Φέτος είναι στο πολλαπλάσιο, λέει κάτοικος στο μιλώντας στο neakriti.gr.

Και συνεχίζει: «Πραγματικά, κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Πληρώνουμε ιδιώτες για απεντομώσεις, έχω κάνει και πριν από έξι μήνες απολύμανση και τώρα χρειάζεται ξανά. Έχω μικρά παιδιά και η κατάσταση είναι δύσκολη.

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