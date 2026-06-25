Με τη SEAJETS, οι Σποράδες γίνονται η πιο εύκολη και γρήγορη απόδραση του καλοκαιριού

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το μυαλό μας «ταξιδεύει» όλο και πιο συχνά στα νησιά που θα πάμε φέτος το καλοκαίρι, η ανάγκη για μικρές αποδράσεις που μπορούν να χωρέσουν ακόμα και σε ένα Σαββατοκύριακο γίνεται όλο και πιο έντονη.

Για αυτό, η SEAJETS έρχεται να «απαντήσει» σε αυτή μας την ανάγκη, προσφέροντας γρήγορα και άνετα, ταξίδια προς τα νησιά των Σποράδων, μετατρέποντας τη μετάβαση σε αναπόσπαστο μέρος των διακοπών. Γιατί από το Μαντούδι της Εύβοιας, οι Σποράδες μοιάζουν πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Γρήγορη πρόσβαση στις Σποράδες από το Μαντούδι

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των δρομολογίων από το Μαντούδι είναι ότι αλλάζουν πλήρως την αίσθηση της απόστασης. Και αυτό γιατί με τα ταχύπλοα της SEAJETS, η Σκιάθος απέχει μόλις 40 λεπτά, η Γλώσσα, το ένα λιμάνι της Σκοπέλου, επίσης, περίπου 40 λεπτά, η Σκόπελος 1 ώρα και 35 λεπτά και η Αλόννησος 2 ώρες. Με άλλα λόγια, προορισμοί που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «μακρινοί» ακόμη και για λίγες μέρες διακοπών, τώρα γίνονται εύκολα προσβάσιμοι, ακόμα και για αυθόρμητες αποδράσεις της τελευταίας στιγμής.

Οι πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις ενισχύουν αυτή την ευελιξία, επιτρέποντάς μας να προσαρμόζουμε το ταξίδι στο δικό μας πρόγραμμα, χωρίς περιορισμούς.

Άνεση σε κάθε μας ταξίδι

Ωστόσο, η SEAJETS δεν αντιμετωπίζει το ταξίδι απλώς ως μία διαδρομή προς τα νησιά των Σποράδων, αλλά επιδιώκει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διακοπών μας. Για αυτό, μέσα από τις κατηγορίες θέσεων Silver, Club και Platinum, μπορούμε να επιλέξουμε το επίπεδο άνεσης που μας ταιριάζει.

Κάπως έτσι, οι θέσεις αεροπορικού τύπου προσφέρουν ένα ξεκούραστο και οργανωμένο ταξίδι, ενώ οι παροχές εν πλω συμβάλλουν σε μια πιο ευχάριστη διαδρομή, κάνοντας μας να νιώθουμε ότι οι διακοπές ξεκινούν ήδη από τη στιγμή της επιβίβασης.

Είτε πρόκειται να ταξιδέψουμε με την οικογένεια, είτε με την παρέα μας, είτε μόνοι μας, η εμπειρία προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε το ταξίδι να αποτελεί μέρος της νησιωτικής μας απόδρασης και όχι απλώς το μέσο για να φτάσουμε σε αυτήν.

Όσο οι αποστάσεις μικραίνουν, τόσο αυξάνονται και οι επιλογές για περισσότερες νησιωτικές αποδράσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και οι Σποράδες, με τη φυσική τους ομορφιά και τη μοναδική τους ενέργεια που παρασύρει όποιον τις επισκέπτεται, γίνονται πιο προσιτές από ποτέ χάρη στα καθημερινά δρομολόγια της SEAJETS από το Μαντούδι. Γιατί με τη SEAJETS κερδίζουμε περισσότερο καλοκαίρι.