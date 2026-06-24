Συναγερμός στην Νίκαια για την εξαφάνιση του 17χρονου Κωνσταντίνου

Snapshot Ο 17χρονος Κωνσταντίνος εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας στις 18 Ιουνίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 24 Ιουνίου 2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειάς του.

Υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του Κωνσταντίνου σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με τη γραμμή 116000, την αστυνομία ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert.

Ο Κωνσταντίνος έχει ύψος 1,75 μ., αδύνατη σωματοδομή, καστανά μαλλιά, γαλάζια μάτια και φορούσε συγκεκριμένα ρούχα και αξεσουάρ κατά την εξαφάνισή του. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές για την εξαφάνιση του17χρονου Κωνσταντίνου από την περιοχή της Νίκαιας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 18/06/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας, ο Κωνσταντίνος Δ., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα 24/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Δ. έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια με άσπρη λεπτομέρεια και κρατούσε μαύρο τσαντάκι. Φοράει σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

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