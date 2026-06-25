Θεσσαλονίκη: 28χρονη παρουσιάστηκε ως νεαρό αγόρι σε 14χρονη και έκανε ερωτική σχέση μαζί της

Snapshot Μια 28χρονη στη Θεσσαλονίκη προσποιήθηκε 20χρονο αγόρι για να συνάψει σχέση με 14χρονη, που διήρκησε επτά μήνες.

Η σχέση περιελάμβανε γενετήσιες πράξεις σε οικία στον Εύοσμο, όπου διέμενε η 28χρονη.

Η γυναίκα παρήγαγε, απέστειλε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με το ανήλικο κορίτσι.

Σε βάρος της 28χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Μια ακόμα υπόθεση με σεξουαλικό κίνητρο και θύμα ένα ανήλικο παιδί, ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, με εμπλεκόμενα πρόσωπα μια 28χρονη και μια 14χρονη.

Η ενήλικη γυναίκα, φέρεται να σύναψε σχέση με το 15χρονο σήμερα κορίτσι, όταν αυτή ήταν 14 ετών και για διάστημα επτά μηνών, πείθοντάς την ότι ήταν 20χρονο αγόρι!

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το διάστημα που είχαν σχέση ήταν από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Όπως προκύπτει από την προανάκριση, η 28χρονη αφού κατάφερε να παραπλανήσει το κορίτσι ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της και να συνάψει σχέση μαζί της, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Σε βάρος της 28χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Την υπόθεση χειρίζονται αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.