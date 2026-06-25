Λαμία: Πατέρας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της συζύγου και των παιδιών του

Snapshot Ένας πατέρας από τη Λαμία καταδικάστηκε σε 41 μήνες κάθειρξη χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ για ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης απειλούσε την πρώην σύζυγό του και τα τρία ανήλικα παιδιά του με πιστόλι και είχε κάνει χρήση οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Είχε ρίξει χλωρίνη στο σαπούνι της κόρης του για να της προκαλέσει εγκαύματα και είχε χτυπήσει τα παιδιά του στο σώμα και στο κεφάλι.

Κατηγορήθηκε για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές για τις διαφορετικές πράξεις που συνολικά φτάνουν σε 41 μήνες φυλάκισης. Snapshot powered by AI

Σε 41 μήνες κάθειρξη χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα ένας πατέρας τριών παιδιών από τη Λαμία, ο οποίος απειλούσε τα ανήλικα παιδιά και την πρώην σύζυγό του ακόμα και με πιστόλι.

Κατηγορήθηκε μάλιστα και για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Τα σοκαριστικά περιστατικά σημειώθηκαν την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου του 2023, όταν ο πατέρας επιχείρησε να χτυπήσει τα παιδιά του στο σώμα και στο κεφάλι πολλές φορές.

Ο άνδρας ήταν συνεχώς κακοποιητικός απέναντι στην οικογένειά του, ενώ είχε απειλήσει την πρώην σύζυγό του ότι θα την σκοτώσει με το όπλο που κατείχε.

Μάλιστα, στη μεγάλη του κόρη έριξε χλωρίνη στο σαπούνι που χρησιμοποιούσε για να πλένει το πρόσωπό της, ώστε να της προκαλέσει εγκαύματα.

Οι κατηγορίες και η ποινή

Συνολικά, ο άνδρας κατηγορούνταν για για απόπειρα ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης τελεσθείσα σε βάρος των ανήλικων παιδιών του, ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κι όλα αυτά κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για την απόπειρα να προκαλέσει επικίνδυνες σωματικές βλάβες στα τρία παιδιά του, 16+24+6 μήνες για τις άλλες τρεις πράξεις, που υπολογίζονται κατά το ήμισυ ήτοι ακόμη 23 μήνες, σύνολο 41 μήνες.

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