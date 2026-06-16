Λαμία: Περιστατικό με επιδειξία στο κέντρο της πόλης - Εικόνες

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 3:00’ το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) στην οδό Καποδιστρίου στη συμβολή με την οδό Λεωσθένους, δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένας άνδρας έβγαλε το μόριο του μπροστά σε δύο κυρίες που εκείνη την ώρα διέσχιζαν τη διάβαση πεζών. Παρά το ισχυρό σοκ, οι γυναίκες όχι μόνο κράτησαν την ψυχραιμία τους, αλλά ειδοποίησαν και την αστυνομία που μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρισκόταν στο σημείο με μηχανή ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Όπως είπαν οι δύο γυναίκες στο lamiaReport, ο άνδρας δεν έδειχνε καλά και όταν του φώναξαν «τι κάνεις» επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο όταν του έβαλαν τις φωνές μαζεύτηκε και παρέμεινε στο σημείο όπως του υπέδειξαν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας προσήχθη από τους αστυνομικούς στο Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ οι δύο γυναίκες είπαν στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη. Όπως τόνισαν, με την καταγγελία του περιστατικού ελπίζουν ότι θα δοθεί η αφορμή στις αρχές να ζητήσουν την ψυχιατρική αξιολόγηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς είναι φανερό ότι χρήζει βοήθειας.

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