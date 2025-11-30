Αναστάτωση στην Πάτρα: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός ανάμεσα σε οικογένειες και παιδιά
Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας
Αναστάτωση προκλήθηκε στα Ψηλαλώνια της Πάτρας το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) καθώς οι κάτοικοι απολάμβαναν το φαγητό τους στα γύρω καταστήματα.
Νεαρός άνδρας εκινείτο στην περιοχή του “ηλιακού ρολογιού” και κατέβαζε τα παντελόνια του μπροστά σε διερχόμενους.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
