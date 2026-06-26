Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

26/6/2026 6:30:00 πμ 26/6/2026 6:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΙΣΧΙΝΗ - ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 269 Κατασκευές

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΣΙΩΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 255 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 799 Κατασκευές

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 751 Λειτουργία

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 748 Λειτουργία

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΙΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΟΓΕΩΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 750 Λειτουργία

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΔ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 28 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 732 Λειτουργία

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 731 Λειτουργία

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 1:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙ: ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1683 Λειτουργία

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 2:00:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΟΞΗΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΓΚΙΩΝΑΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΝΙΚΗΣ 270 Κατασκευές

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 2:00:00 μμ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ & ΓΥΦΤΕΑ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ. Εξυπηρέτηση τρίτων

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 2:30:00 μμ ΕΡΥΘΡΩΝ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ. 377 Συντήρηση

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΗΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 800 Κατασκευές

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΑΝΣΕΝ ΚΑΙ ΧΑΝΣΕΝ. 430 Κατασκευές

26/6/2026 8:00:00 πμ 26/6/2026 5:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ, ΚΙΜΟΘΩΗΣ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΞΑ 469 Λειτουργία

26/6/2026 8:30:00 πμ 26/6/2026 1:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ 808 Κατασκευές

26/6/2026 9:00:00 πμ 26/6/2026 11:00:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΕΛΕΡ απο κάθετο: ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ απο κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 805 Κατασκευές

26/6/2026 9:00:00 πμ 26/6/2026 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΙΛΙΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΔΕΙΛΙΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ 789 Κατασκευές

26/6/2026 9:00:00 πμ 26/6/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΟ 10 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΟ 8 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ 804 Κατασκευές

26/6/2026 9:00:00 πμ 26/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 17, ΝΟ 19 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 802 Κατασκευές

26/6/2026 9:00:00 πμ 26/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 127 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ 803 Κατασκευές

26/6/2026 9:00:00 πμ 26/6/2026 12:30:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 71 έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Κατασκευές

26/6/2026 10:30:00 πμ 26/6/2026 1:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ 817 Κατασκευές

26/6/2026 12:00:00 μμ 26/6/2026 3:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ 818 Κατασκευές

26/6/2026 1:00:00 μμ 26/6/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΕΣΤΙΑΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ 752 Λειτουργία