Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
26/6/2026 6:30:00 πμ
26/6/2026 6:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ - ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΙΣΧΙΝΗ - ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
269
Κατασκευές
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΣΙΩΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 255 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
799
Κατασκευές
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
751
Λειτουργία
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
748
Λειτουργία
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΙΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΟΓΕΩΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
750
Λειτουργία
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΔ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 28 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
732
Λειτουργία
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
731
Λειτουργία
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 1:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΔΟΙ: ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1683
Λειτουργία
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΟΞΗΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΓΚΙΩΝΑΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΝΙΚΗΣ
270
Κατασκευές
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 2:00:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ & ΓΥΦΤΕΑ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ.
Εξυπηρέτηση τρίτων
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 2:30:00 μμ
ΕΡΥΘΡΩΝ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.
377
Συντήρηση
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΗΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
800
Κατασκευές
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΑΝΣΕΝ ΚΑΙ ΧΑΝΣΕΝ.
430
Κατασκευές
26/6/2026 8:00:00 πμ
26/6/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ, ΚΙΜΟΘΩΗΣ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΞΑ
469
Λειτουργία
26/6/2026 8:30:00 πμ
26/6/2026 1:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ
808
Κατασκευές
26/6/2026 9:00:00 πμ
26/6/2026 11:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΕΛΕΡ απο κάθετο: ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ απο κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
805
Κατασκευές
26/6/2026 9:00:00 πμ
26/6/2026 11:00:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΙΛΙΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΔΕΙΛΙΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
789
Κατασκευές
26/6/2026 9:00:00 πμ
26/6/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΟ 10 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΟ 8 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ
804
Κατασκευές
26/6/2026 9:00:00 πμ
26/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 17, ΝΟ 19 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
802
Κατασκευές
26/6/2026 9:00:00 πμ
26/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 127 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ
803
Κατασκευές
26/6/2026 9:00:00 πμ
26/6/2026 12:30:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 71 έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ
Κατασκευές
26/6/2026 10:30:00 πμ
26/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ
817
Κατασκευές
26/6/2026 12:00:00 μμ
26/6/2026 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
818
Κατασκευές
26/6/2026 1:00:00 μμ
26/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΕΣΤΙΑΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
752
Λειτουργία
26/6/2026 2:00:00 μμ
26/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΓΑ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
749
Λειτουργία