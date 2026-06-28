Απαγόρευση απόπλου στο «Flying Dolphin Athina» λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης στην Αίγινα

Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό υδροπτέρυγο «Flying Dolphin Athina» στο λιμάνι της Αίγινας, λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια προς τον Πειραιά, μεταφέροντας συνολικά 79 επιβάτες.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας