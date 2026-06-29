Ελεγχοι της Τροχαίας: 26.000 αλκοτέστ και 1.200 αφαιρέσεις διπλωμάτων σε μία εβδομάδα

Snapshot Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 25.938 αλκοολομετρήσεις από 22 έως 29 Ιουνίου 2026, με 217 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Βεβαιώθηκαν 7.794 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως υπερβάσεις ταχύτητας, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Ακινητοποιήθηκαν 702 οχήματα, εκ των οποίων 120 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Αφαιρέθηκαν 1.211 διπλώματα οδήγησης και 389 άδειες κυκλοφορίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική. Snapshot powered by AI

Από τις 22 έως τις 29 Ιουνίου 2026, η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 25.938 αλκοτέστ σε όλο το λεκανοπέδιο, καταγράφοντας 217 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ποσοστό 0,84% επί του συνόλου των ελέγχων. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 7.794 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβιάσεις σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν 702 οχήματα, εκ των οποίων 120 μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.211 άδειες ικανότητας οδήγησης και 389 άδειες κυκλοφορίας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Η ειδική επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), με τη συμμετοχή των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας. Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων συμβάντων και την προστασία των πολιτών στους δρόμους της Αττικής.