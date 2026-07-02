Χανιά: Επεισόδιο στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

Snapshot Ένα επεισόδιο σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων όταν αστυνομικοί βεβαίωσαν παράβαση σε οδηγό ΙΧ φορτηγού που φέρεται να οδηγούσε ενώ μιλούσε στο κινητό.

Ο 58χρονος οδηγός φέρεται να ήταν σε έξαλλη κατάσταση και πέταξε χαρτιά στους αστυνομικούς.

Κατά την προσπάθεια να τον ηρεμήσουν, ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά πέφτοντας πάνω σε σύρματα.

Ο 58χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες. Snapshot powered by AI

Επεισόδιο κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 58χρονος άνδρας, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην πύλη του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το επεισόδιο συνέβη όταν αστυνομικοί του ΑΤ του αεροδρομίου προχώρησαν σε βεβαίωση παράβασης σε έναν οδηγό ΙΧ φορτηγού που φέρεται να οδηγούσε μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο οδηγός φέρεται να βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, αρχίζοντας να πετά τα χαρτιά στους αστυνομικούς. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον καθησυχάσουν, ο 58χρονος φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά, πέφτονας πάνω σε σύρματα.

Για το συμβάν ο 58χρονος συνελήφθη και σχηματίσθηκε και δικογραφία σε βάρος του ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες.

Επίσης, έχει ζητηθεί από την Fraport βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο, το οποίο θα εξεταστεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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