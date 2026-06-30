Θρίλερ στον αέρα με πτήση για Τελ Αβίβ - Ο πιλότος πάτησε το σήμα αεροπειρατείας

Αναστάτωση επικράτησε στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου εξαιτίας ενός εσφαλμένου χειρισμού από τον κυβερνήτή αεροσκάφους της βουλγαρικής εταιρείας Electra Airways. Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε 180 επιβάτες, είχε αναχωρήσει από τη Βαρσοβία με προορισμό το Τελ Αβίβ, του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος ενεργοποίησε από λάθος το σήμα αεροπειρατείας, γεγονός που έθεσε αμέσως σε πλήρη ετοιμότητα τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών ασφαλείας.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επικοινώνησε αμέσως μετά με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να διευκρινίσει ότι δεν υπήρχε πραγματική απειλή, το πρωτόκολλο ασφαλείας δεν μπορούσε να αγνοηθεί.

An Electra Airways flight has been diverted to Bulgaria following what was reportedly an accidental hijack alert triggered by the pilot. Per reports, the pilot of the plane, which was traveling from Warsaw, Poland to Tel Aviv, Israel, accidentally triggered the alert, prompting… pic.twitter.com/fP1RLn4jIm — OSINTdefender (@sentdefender) June 30, 2026

Η κινητοποίηση των μαχητικών και το «όχι» της Πάφου

Οι ισραηλινές αρχές αντέδρασαν ακαριαία στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας για να προσεγγίσουν και να συνοδεύσουν το αεροπλάνο. Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε η άμεση εκτροπή της πορείας του.

Μέσα στο κλίμα της έντασης, ο κυβερνήτης ζήτησε επίσημα άδεια να κατευθυνθεί προς την Κύπρο και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Πάφου. Το αίτημά του όμως απορρίφθηκε από τις κυπριακές αρχές, καθώς η αυξημένη κίνηση που καταγραφόταν εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο καθιστούσε αδύνατη την υποδοχή της πτήσης.

???? Israeli fighter jets scrambled toward a civilian passenger plane from Warsaw to Tel Aviv after a security emergency code was activated mid-flight.



Pilots reported a technical malfunction. LOT flight 155 (Bulgarian-operated) was denied permission to land in Israel & turned… pic.twitter.com/OSrGXsXo1p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 30, 2026

Επιστροφή στη Σόφια

Μετά την άρνηση των αρχών στην Πάφο, το αεροσκάφος άλλαξε ξανά πορεία και στράφηκε προς τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πτήση κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου και αναμένεται να ολοκληρωθεί η περιπέτεια των επιβατών. Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκαθάρισαν πάντως πως δεν υφίσταται καμία υπόνοια για τρομοκρατική ενέργεια ή άλλη απειλή.

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