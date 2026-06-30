Θρίλερ στον αέρα με πτήση για Τελ Αβίβ - Ο πιλότος πάτησε το σήμα αεροπειρατείας
Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές αρχές την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, όταν αεροσκάφος της Electra Airways που εκτελούσε το δρομολόγιο Βαρσοβία - Τελ Αβίβ εξέπεμψε κατά λάθος κωδικό κινδύνου, προκαλώντας την κινητοποίηση μαχητικών
Αναστάτωση επικράτησε στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου εξαιτίας ενός εσφαλμένου χειρισμού από τον κυβερνήτή αεροσκάφους της βουλγαρικής εταιρείας Electra Airways. Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε 180 επιβάτες, είχε αναχωρήσει από τη Βαρσοβία με προορισμό το Τελ Αβίβ, του Ισραήλ.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος ενεργοποίησε από λάθος το σήμα αεροπειρατείας, γεγονός που έθεσε αμέσως σε πλήρη ετοιμότητα τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών ασφαλείας.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επικοινώνησε αμέσως μετά με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να διευκρινίσει ότι δεν υπήρχε πραγματική απειλή, το πρωτόκολλο ασφαλείας δεν μπορούσε να αγνοηθεί.
Η κινητοποίηση των μαχητικών και το «όχι» της Πάφου
Οι ισραηλινές αρχές αντέδρασαν ακαριαία στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας για να προσεγγίσουν και να συνοδεύσουν το αεροπλάνο. Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε η άμεση εκτροπή της πορείας του.
Μέσα στο κλίμα της έντασης, ο κυβερνήτης ζήτησε επίσημα άδεια να κατευθυνθεί προς την Κύπρο και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Πάφου. Το αίτημά του όμως απορρίφθηκε από τις κυπριακές αρχές, καθώς η αυξημένη κίνηση που καταγραφόταν εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο καθιστούσε αδύνατη την υποδοχή της πτήσης.
Επιστροφή στη Σόφια
Μετά την άρνηση των αρχών στην Πάφο, το αεροσκάφος άλλαξε ξανά πορεία και στράφηκε προς τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πτήση κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου και αναμένεται να ολοκληρωθεί η περιπέτεια των επιβατών. Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκαθάρισαν πάντως πως δεν υφίσταται καμία υπόνοια για τρομοκρατική ενέργεια ή άλλη απειλή.