Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο

Snapshot Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, σε περιοχή μεταξύ Καντάρα και Ντέιρ αλ Σαριάν.

Η επιδρομή έγινε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας

πλαισίου για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τον στόχο, τις ζημιές ή τυχόν θύματα από το λιβανικό πρακτορείο.

Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει εύθραυστη παρά τη συμφωνία, χωρίς γνωστή σύνδεση της επιδρομής με συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση ή προειδοποίηση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νέα αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ τη Δευτέρα, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών με διακηρυγμένο στόχο την επίτευξη «διαρκούς ειρήνης».

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν περιοχή ανάμεσα στις πόλεις Καντάρα και Ντέιρ αλ Σαριάν, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το λιβανικό πρακτορείο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον στόχο της επιδρομής, την έκταση των ζημιών ή το ενδεχόμενο να υπάρχουν θύματα.

Το νέο πλήγμα σημειώθηκε παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη την Παρασκευή από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου. Το κείμενο παρουσιάστηκε ως βήμα προς την αποκλιμάκωση και την αποκατάσταση σταθερότητας στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η επιδρομή, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει εύθραυστη, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε προηγούμενη προειδοποίηση ή αν το περιστατικό συνδέεται με συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό για το πλήγμα.