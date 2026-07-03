Finos Film: Το νέο βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανυπακοής με σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου

Snapshot Η Finos Film γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ανυπακοής με ένα βίντεο που περιλαμβάνει σκηνές από κλασικές ελληνικές ταινίες.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν ηθοποιοί όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

Οι σκηνές παρουσιάζουν ήρωες που αψηφούν κανόνες και συμβάσεις, προσφέροντας γέλιο και αξέχαστες ατάκες.

Το μήνυμα του βίντεο είναι να σπάμε τους κανόνες που μας περιορίζουν και να εκφράζουμε την ατομικότητά μας.

Η Finos Film συχνά χρησιμοποιεί κλασικές σκηνές για να τιμήσει σημαντικές ημέρες και να προσφέρει νοσταλγία στους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου. Snapshot powered by AI

Η Finos Film γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ανυπακοής δημοσιεύοντας ένα ακόμη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χαρακτηριστικές σκηνές από κλασικές ελληνικές ταινίες.

Ένα αφιέρωμα στην... κινηματογραφική ανυπακοή

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν αγαπημένοι ηθοποιοί του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, σε απολαυστικές στιγμές όπου οι ήρωές τους αψηφούν κανόνες, συμβάσεις και το αναμενόμενο, χαρίζοντας γέλιο και αξέχαστες ατάκες.

??‍♂️ Σήμερα σπάμε τους κανόνες επισήμως!

Η ημέρα ανυπακοής είναι μια ευκαιρία για να πούμε «όχι» σε ό,τι μας περιορίζει και «ναι» σε ό,τι μας εκφράζει. Άλλωστε, τα καλύτερα σενάρια γράφονται όταν.. αυτοσχεδιάζουμε λίγο! ?#ΗμέραΑνυπακοής pic.twitter.com/lcf8MIjfJT — Finos Film (@FinosFilm) July 3, 2026

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα:

«Σήμερα σπάμε τους κανόνες επισήμως! Η Ημέρα Ανυπακοής είναι μια ευκαιρία για να πούμε "όχι" σε ό,τι μας περιορίζει και "ναι" σε ό,τι μας εκφράζει. Άλλωστε, τα καλύτερα σενάρια γράφονται όταν... αυτοσχεδιάζουμε λίγο!»



Όπως συμβαίνει συχνά, η Finos Film αξιοποιεί αγαπημένες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου για να τιμήσει ιδιαίτερες ημέρες του χρόνου, προσφέροντας στους φίλους των κλασικών ταινιών μια ακόμη δόση νοσταλγίας.

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