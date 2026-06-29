Finos Film: Το βίντεο για την Ημέρα του Ψαρά με αξέχαστες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου

Snapshot Η Finos Film δημοσίευσε βίντεο αφιερωμένο στην Ημέρα του Ψαρά με σκηνές από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Το βίντεο παρουσιάζει παραδοσιακά ψαροκάικα και ψαράδες, με πρωταγωνιστές όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Κώστας Βουτσάς.

Το αφιέρωμα τιμά τη σύνδεση των ψαράδων και των ψαροκάικων με το ελληνικό καλοκαίρι και την παράδοση. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη νοσταλγικό βίντεο με σκηνές από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο δημοσίευσε η Finos Film, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα του Ψαρά.

Το σύντομο βίντεο είναι αφιερωμένο στους ψαράδες και τα παραδοσιακά ψαροκάικα που αποτελούν διαχρονικό κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού, μέσα από χαρακτηριστικές σκηνές αγαπημένων ταινιών, με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο και τον Κώστα Βουτσά.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Σήμερα τιμάμε τους ψαράδες μας και τα ψαροκάικα που φωνάζουν Ελλάδα και μυρίζουν καλοκαίρι! Τις πιο ζεστές ευχές μας και σε όλους τους Πέτρους και Παύλους που γιορτάζουν σήμερα»

?Σήμερα τιμάμε τους ψαράδες μας και τα ψαροκάϊκα που φωνάζουν Ελλάδα και μυρίζουν καλοκαίρι! Τις πιο ζεστές ευχές μας και σε όλους τους Πέτρους και Παύλους που γιορτάζουν σήμερα ✨#ΗμέραΤουΨαρά pic.twitter.com/vcaQYaDpVM — Finos Film (@FinosFilm) June 29, 2026

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