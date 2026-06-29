Finos Film: Το βίντεο για την Ημέρα του Ψαρά με αξέχαστες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου
Αλίκη Βουγιουκλάκη, Θανάσης Βέγγος, Αλέκος Αλεξανδράκης και άλλοι αγαπημένοι ήρωες του παλιού ελληνικού σινεμά πρωταγωνιστούν στο αφιέρωμα
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- Η Finos Film δημοσίευσε βίντεο αφιερωμένο στην Ημέρα του Ψαρά με σκηνές από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
- Το βίντεο παρουσιάζει παραδοσιακά ψαροκάικα και ψαράδες, με πρωταγωνιστές όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Κώστας Βουτσάς.
- Το αφιέρωμα τιμά τη σύνδεση των ψαράδων και των ψαροκάικων με το ελληνικό καλοκαίρι και την παράδοση.
Ένα ακόμη νοσταλγικό βίντεο με σκηνές από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο δημοσίευσε η Finos Film, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα του Ψαρά.
Το σύντομο βίντεο είναι αφιερωμένο στους ψαράδες και τα παραδοσιακά ψαροκάικα που αποτελούν διαχρονικό κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού, μέσα από χαρακτηριστικές σκηνές αγαπημένων ταινιών, με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο και τον Κώστα Βουτσά.
Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Σήμερα τιμάμε τους ψαράδες μας και τα ψαροκάικα που φωνάζουν Ελλάδα και μυρίζουν καλοκαίρι! Τις πιο ζεστές ευχές μας και σε όλους τους Πέτρους και Παύλους που γιορτάζουν σήμερα»