22 χρόνια από το έπος του Euro 2004: Τι θυμούνται οι Έλληνες από το καλοκαίρι που πανηγύριζε η χώρα

Πριν από 22 χρόνια, στις 4 Ιουλίου 2004, η Ελλάδα ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Euro και γράφοντας τη μεγαλύτερη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου - Τι θυμούνται όμως σήμερα οι Έλληνες από εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι; Οι απαντήσεις στο γκάλοπ του Newsbomb

22 χρόνια από το έπος του Euro 2004: Τι θυμούνται οι Έλληνες από το καλοκαίρι που πανηγύριζε η χώρα

Πανηγυρισμοί φιλάθλων στην Ομόνοια για την κατάκτηση του Euro 2004!

INTIME SPORTS
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 4 Ιουλίου 2004, η Ελλάδα κατέκτησε το UEFA Euro 2004 με γκολ του Άγγελου Χαριστέα στον τελικό απέναντι στην Πορτογαλία.
  • Η ελληνική ομάδα, αρχικά αουτσάιντερ, απέκλεισε διαδοχικά τη Γαλλία, την Τσεχία και την Πορτογαλία για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.
  • Το καλοκαίρι του 2004 παραμένει έντονα χαραγμένο στη μνήμη των Ελλήνων, με συναισθήματα περηφάνιας και ενότητας να ξεχωρίζουν.
  • Σημαντικές στιγμές που θυμούνται οι πολίτες είναι το γκολ του Χαριστέα, η ντρίμπλα του Ζαγοράκη απέναντι στη Γαλλία και οι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα.
  • Υπήρχαν και κάποιοι που μετά από 22 χρόνια δεν θυμούνται τίποτα από εκείνο το καλοκαίρι.
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Στις 4 Ιουλίου 2004, η Ελλάδα πέτυχε αυτό που ελάχιστοι πίστευαν ότι ήταν δυνατό. Με το ιστορικό γκολ του Άγγελου Χαριστέα στον τελικό απέναντι στην Πορτογαλία, η Εθνική ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ κατέκτησε το UEFA Euro 2004 και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ομάδα που ξεκίνησε ως το απόλυτο αουτσάιντερ κατάφερε να αποκλείσει διαδοχικά τη Γαλλία, την Τσεχία και να νικήσει για δεύτερη φορά στη διοργάνωση την οικοδέσποινα Πορτογαλία. Το γκολ του Χαριστέα στο 57ο λεπτό, έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπασινά και την κεφαλιά-ασίστ του Θοδωρή Ζαγοράκη, χάρισε στην Ελλάδα το μοναδικό της ευρωπαϊκό τρόπαιο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟ 2004

Πανηγυρισμοί φιλάθλων στην Ομόνοια για την κατάκτηση του Euro 2004!

INTIME SPORTS

Είκοσι δύο χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2004 παραμένει χαραγμένο στη μνήμη των Ελλήνων. Το Newsbomb ρώτησε τους πολίτες τι θυμούνται περισσότερο από εκείνες τις ιστορικές ημέρες και οι απαντήσεις τους δείχνουν ότι το συναίσθημα παραμένει ζωντανό.

«Το γκολ του Χαριστέα στον τελικό. Αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ».

«Θυμάμαι ότι η Ελλάδα ήταν η ομάδα που ανέτρεψε όλο το ποδοσφαιρικό σκηνικό. Έκανε 11 εκατομμύρια Έλληνες και άλλα τόσα συναισθήματα στους Έλληνες του εξωτερικού να αισθανθούν απίστευτη περηφάνια».

«Ήταν κάτι μοναδικό, ξεσηκωτικό. Όλη η χώρα ζούσε στον ίδιο ρυθμό».

«Θυμάμαι τη φάση του Ζαγοράκη με τον Λιζαραζού απέναντι στη Γαλλία. Εκείνη η ντρίμπλα και η σέντρα που οδήγησε στο γκολ ήταν από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διοργάνωσης».

«Οι πανηγυρισμοί μετά από κάθε πρόκριση. Οι κόρνες, οι σημαίες, οι αγκαλιές με αγνώστους. Ήμουν έφηβος τότε και με την παρέα μου φτάσαμε μέχρι την Ομόνοια και την Ακαδημίας. Ήταν μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Υπήρξαν βέβαια και εκείνοι που, μετά από τόσα χρόνια, απάντησαν με ένα χαμόγελο: «Τώρα... τίποτα».

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα Χάρης Γκίκας:

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