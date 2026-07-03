Λασίθι: Ένοχος μετά από 17 χρόνια για τη δολοφονία της Jean Hanlon - Ποινή κάθειρξης 10 ετών

Snapshot Ο 55χρονος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Jean Hanlon από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου με μειωμένο καταλογισμό.

Επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών στον κατηγορούμενο, με ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση υπό όρους.

Η υπόθεση, που παρέμενε ανοιχτή για 17 χρόνια, έκλεισε με έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα κατά την ανακοίνωση της απόφασης. Snapshot powered by AI

Ένοχος κρίθηκε ομόφωνα, με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Jean Hanlon, της οποίας η σορός είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009.

Το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην σύντροφό της ποινή κάθειρξης 10 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα ισχύ υπό συγκεκριμένους όρους. Μεταξύ αυτών, ο κατηγορούμενος υποχρεούται να παρακολουθείται σε μηνιαία βάση από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, ενώ θα συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία θα αποστέλλεται στην Εισαγγελία Λασιθίου.

Η υπόθεση, που παρέμενε ανοιχτή επί 17 χρόνια, έκλεισε μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τα παιδιά της άτυχης γυναίκας να ξεσπούν σε κλάματα κατά την ανακοίνωση της απόφασης.