Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ντου της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις
Ελεύθερος Τύπος: Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης
Η Καθημερινή: Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα
Τα Νέα: Drones αντί για πλοία
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου
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