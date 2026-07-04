Ηγουμενίτσα: Τους είπαν ότι τα χρήματα ήταν «παλιά» και άρπαξαν 180.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν ηλικιωμένες γυναίκες, εμφανιζόμενα ως λογιστές

Δημήτρης Δρίζος

Ηγουμενίτσα: Τους είπαν ότι τα χρήματα ήταν «παλιά» και άρπαξαν 180.000 ευρώ από ηλικιωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Ηγουμενίτσα που εξαπατούσε ηλικιωμένες παριστάνοντας λογιστές και αποσπώντας πάνω από 184.000 ευρώ και χρυσαφικά.
  • Τα μέλη του κυκλώματος έπειθαν τα θύματα ότι τα χρήματα ήταν «παλιά» ή ότι τα κοσμήματα έπρεπε να καταγραφούν για φορολογικούς λόγους.
  • Συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να ήταν ο «εισπράκτορας» της ομάδας και παρέλαβε τα χρήματα και τα χρυσαφικά.
  • Μια τρίτη γυναίκα υποψιάστηκε την απάτη και αρνήθηκε να παραδώσει χρήματα ή κοσμήματα.
  • Κατασχέθηκαν 450 ευρώ και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις του κατηγορούμενου, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
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Κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένες, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαρθρώθηκε στην Ηγουμενίτσα, με τη λεία του να ξεπερνά τις 184.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου ένας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» της ομάδας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν εκείνος που φέρεται να παραλάμβανε από τα θύματα χρήματα και χρυσαφικά.

Το κόλπο με τα «παλιά» χαρτονομίσματα και τα κοσμήματα

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν ηλικιωμένες γυναίκες, εμφανιζόμενα ως λογιστές.

Με διάφορα προσχήματα τις έπειθαν να παραδώσουν χρήματα, χρυσαφικά και κοσμήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχυρίζονταν ότι τα χαρτονομίσματα ήταν παλιά και έπρεπε να αντικατασταθούν, ενώ σε άλλες ότι τα χρυσαφικά έπρεπε να καταγραφούν για να μην επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εξαπάτησαν τουλάχιστον δύο ηλικιωμένες. Από τη μία απέσπασαν περίπου 180.000 ευρώ, ενώ από τη δεύτερη χρυσαφικά αξίας περίπου 4.000 ευρώ.

Υποψιάστηκε την απάτη τρίτη γυναίκα

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσπάθησαν να εξαπατήσουν και ακόμη μία γυναίκα, η οποία όμως αντιλήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε και δεν πείστηκε από τα προσχήματά τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον άνδρα που κατηγορείται ότι παρέλαβε τα χρήματα και τα χρυσαφικά από τις ηλικιωμένες.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 450 ευρώ, καθώς και η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε για να μεταβεί στα σπίτια των γυναικών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, βάσει του οποίου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Πηγή: Pelop.gr

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