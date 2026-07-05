Περιπέτεια για 58χρονο περιπατητή στα Τζουμέρκα: Απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ

Σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο, βόρεια της Τ.Κ. Θεοδώριανα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων εγκλωβίστηκε το πρωί του Σαββάτου 58χρονος Γάλλος, και απεγκλωβίστηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με το Ertnews o άνδρας, που έκανε πεζοπορία στην περιοχή, εντοπίστηκε έπειτα επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αθαμανίου.

Χρησιμοποιώντας ορειβατικό εξοπλισμό και ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο περιπατητή και να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επιχείρηση απεγκλωβισμού.