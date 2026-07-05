ΣΤΑΣΥ: 59 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, τραμ - Οι ειδικότητες

Η προκήρυξη της εταιρείας

Επιμέλεια - Newsbomb

ΣΤΑΣΥ: 59 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, τραμ - Οι ειδικότητες
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ΕΛΛΑΔΑ
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Νέες μόνιμες προσλήψεις δρομολογούνται στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής. Από τις 29 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα προκήρυξη της εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες».

Η ΣΤΑ.ΣΥ., που διαχειρίζεται το Μετρό, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και το Τραμ, προχωρά στην κάλυψη 59 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με στόχο την ενδυνάμωση κρίσιμων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του δικτύου.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και επαγγελματικά προσόντα για τις θέσεις που ζητούνται.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης

Οι προσλήψεις καλύπτουν σειρά τεχνικών ειδικοτήτων, με το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων να αφορά προσωπικό που θα απασχοληθεί σε εργασίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργικής επάρκειας των υποδομών.

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 20 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρονικών: 9 θέσεις

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης: 8 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών: 5 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών: 4 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: 3 θέσεις

ΔΕ Ψυκτικών: 3 θέσεις

ΔΕ Δομικών Έργων: 2 θέσεις

ΔΕ Υδραυλικών: 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Εργαλειομηχανών: 2 θέσεις

ΔΕ Ξυλουργών: 1 θέση

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες γενικές προϋποθέσεις, ώστε η αίτησή τους να γίνει αποδεκτή στη διαδικασία επιλογής.

Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν την αναγκαία φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης και να βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1981 έως και το 2005.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού, όπως αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα, δικαστική συμπαράσταση, εκκρεμείς ποινικές διώξεις ή προηγούμενη απομάκρυνση από θέση στον δημόσιο τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

Τα πρόσθετα προσόντα ανά κωδικό θέσης

Πέρα από τα γενικά κριτήρια συμμετοχής, η προκήρυξη ορίζει και ειδικά προσόντα, τα οποία διαφοροποιούνται ανά κωδικό θέσης. Τα προσόντα αυτά θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αναλυτικά:

Κωδ. 001 & 011: Απαιτούνται τουλάχιστον δύο έτη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης ή ως ηλεκτρονικός.

Κωδ. 002 & 009: Ζητείται άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 108/2013.

Κωδ. 003: Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή Οξυγονοκολλητή Β’ τάξης, βάσει του π.δ. 115/2012.

Κωδ. 004: Προβλέπεται άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 115/2012.

Κωδ. 005: Απαιτείται άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, σύμφωνα με το π.δ. 112/2012.

Κωδ. 006: Ζητείται άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου ομάδας Α’, ειδικότητας 2, βάσει του π.δ. 113/2012.

Κωδ. 007: Απαραίτητη είναι η επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ.

Κωδ. 008: Απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης επαγγελματικής άδειας.

Κωδ. 010: Ζητείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, σύμφωνα με το π.δ. 1/2013.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας προσλήψεων της ΣΤΑ.ΣΥ.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική πύλη https://proslipseis.stasy.gr, να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, με καταληκτική ώρα υποβολής τις 23:59. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

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