Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

  • Real news: Κενά ασφαλείας για νέα κα παλαιά κτίρια!
  • Πρώτο Θέμα: Όλο το σχέδιο - Στο κτηματολόγιο οι άδειες οικοδομής
  • Το Βήμα της Κυριακής: Τα αδιέξοδα της «σταθερότητας»
  • Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής: Ο πυρήνας τρομοκρατών του ΑΠΘ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν με νοιάζει αν θα βρέξει, θα εκφωνήσω την ομιλία μου για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 10 Ιουλίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - Αναλυτική πρόγνωση

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

05:15ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: 59 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, τραμ - Οι ειδικότητες

05:04ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Σύλληψη ηγέτη των αγροτών μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών ανταρτών κατά του στρατού

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Εκκένωση χώρου εορτασμών για τη 250ή επέτειο των ΗΠΑ λόγω ισχυρής καταιγίδας

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: 2.954 οι νεκροί, 16.592 τραυματίες

03:11ΕΛΛΑΔΑ

IDF: Σκοτώσαμε οπλισμένο μαχητή στο Λίβανο

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον πύρινο εφιάλτη στο Ωραιόκαστρο: Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

02:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για 58χρονο περιπατητή στα Τζουμέρκα: Απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ μετά από πολύωρη επιχείρηση

02:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

01:54ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

01:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

01:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

02:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με πατίνι «εγκλωβίστηκε» στον... Κηφισό – Η επιχείρηση… απελευθέρωσής του

14:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον πύρινο εφιάλτη στο Ωραιόκαστρο: Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

19:00ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Από τα οπτικά και στα… σούπερ μάρκετ - Τι σημαίνει το σήμα CE στα γυαλιά «μαϊμού»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 76χρονου υπόπτου

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Υμηττό: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου

16:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Πώς να συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Λήστεψαν το Πράσινο Ακρωτήριο» - Αντιδράσεις για το γκολ της Αργεντινής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ