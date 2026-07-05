Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
- Real news: Κενά ασφαλείας για νέα κα παλαιά κτίρια!
- Πρώτο Θέμα: Όλο το σχέδιο - Στο κτηματολόγιο οι άδειες οικοδομής
- Το Βήμα της Κυριακής: Τα αδιέξοδα της «σταθερότητας»
- Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής: Ο πυρήνας τρομοκρατών του ΑΠΘ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου
05:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΑΣΥ: 59 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, τραμ - Οι ειδικότητες
03:35 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμοί στη Βενεζουέλα: 2.954 οι νεκροί, 16.592 τραυματίες
03:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
IDF: Σκοτώσαμε οπλισμένο μαχητή στο Λίβανο
02:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες
01:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής
13:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ