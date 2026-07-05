Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου
Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου
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Ακόμα ένας σεισμός αυτή τη φορά, μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ανοιχτά της Καρπάθου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε στις 11:10, υπολογίστηκε στα 6,5 χιλιόμετρα.
Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου.
Μία ώρα νωρίτερα, στις 10:13, σημειώθηκε ακόμα ένας σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Καρπάθου.
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