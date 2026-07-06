Δεκαπενταύγουστος: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται

Προσαύξηση έως και 75% θα δουν όσοι εργαστούν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δεκαπενταύγουστος: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται
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  • Ο Δεκαπενταύγουστος του 2026 πέφτει Σάββατο και είναι υποχρεωτική αργία κατά την οποία απαγορεύεται η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων.
  • Οι μισθωτοί που δεν εργάζονται στις 15 Αυγούστου λαμβάνουν κανονική αμοιβή, ανάλογα με το είδος της σύμβασής τους.
  • Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται την ημέρα της αργίας δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου ή αντίστοιχη προσαύξηση επί του μισθού, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η επόμενη αργία είναι η 28η Οκτωβρίου που πέφτει Τετάρτη, ενώ τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή με επιπλέον αργία στις 26 Δεκεμβρίου.
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Σάββατο «πέφτει» φέτος ο Δεκαπενταύγουστος, γεγονός που δεν δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους για μία ανάπαυλα, όπως θα γινόταν αν έπεφτε μεσοβδόμαδα.

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Για μισθωτούς που δεν θα εργαστούν τη μέρα αυτή ισχύουν τα εξής:

  • Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου για λόγους που δεν οφείλονται σ' αυτούς, θα καταβληθεί το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.
  • Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν την 15η Αυγούστου, δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Για μισθωτούς που θα απασχοληθούν τη μέρα αυτή ισχύουν:

  • Σε όσους μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το κανονικό τους ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιο τους, και

Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό

  • Αν μεν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερήσιου μισθού τους, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία της 15ης Αυγούστου θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό τους.
  • Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση 75%,που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερήσιο μισθό τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους.

Οι υπόλοιπες αργίες του έτους

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η επόμενη αργία του έτους είναι η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», η οποία «πέφτει» Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

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