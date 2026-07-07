Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»
Ο άνδρας ήταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς
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- Ένας 78χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
- Ο άνδρας βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.
- Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
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