Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Ο άνδρας ήταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»
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  • Ένας 78χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
  • Ο άνδρας βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.
  • Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
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Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

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