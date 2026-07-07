Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Snapshot Ένας 78χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Ο άνδρας βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.