Χαλκιδική: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι
Η 73χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 73χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Ποσείδι του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, η 73χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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