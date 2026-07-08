Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ψαρά στο Φραγκοκάστελο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείται από το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελλου Σφακίων.

Ο 65χρονος άντρας πήγε μόνος του για ψαροντούφεκο, ωστόσο συγγενικό του πρόσωπο τον αναζήτησε το βραδάκι.

Άμεσα ενημερώθηκε το λιμεναρχείο και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της δύναμης Frontex και ένα αλιευτικό σκάφος, ενώ δύο οχήματα του λιμενικού πραγματοποιούν έρευνες στη στεριά

Τις έρευνες συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην περιοχή πνέει βόρειος – βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ.