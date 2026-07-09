Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Η σορός αναγνωρίστηκε από τους οικείους του

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Θρήνος επικρατεί για τον 68χρονο υποβρύχιο αλιέα που εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου Χανίων και Ροδάκινου Ρεθύμνου, με δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε τζετ σκι να είναι εκείνοι που εντόπισαν τη σορό του κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δύο ιδιώτες εντόπισαν τη σορό τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την ακτή.

Στην περιοχή έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες, περισυνέλεξε τη σορό και τη μετέφερε στην ακτή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός αναγνωρίστηκε από τους οικείους του ως ο 68χρονος αγνοούμενος ψαροντουφεκάς, ενώ από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, όμως όταν δεν επέστρεψε, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησής του από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά στην ενημέρωσή της η λιμενική Αρχή αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό του 68χρονου υποβρύχιου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή "ΦΡΑΓΚΟΚΑΤΣΕΛΟ" Σφακίων, γνωρίζεται ότι απογευματινές ώρες χθες, εντοπίστηκε από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε ιδιωτικό ταχύπλοο (jet ski) σκάφος, σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ και ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ Ρεθύμνου, σε απόσταση περίπου τριακοσίων μέτρων από την ακτή. Στην περιοχή έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ), που συμμετείχε στις έρευνες, το οποίο περισυνέλεξε και μετάφερε στην ακτή τη σορό. Η σορός που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, εν συνεχεία αναγνωρίστηκε από τους οικείους του ως ο 68χρονος αγνοούμενος. Από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής».

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