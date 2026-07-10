Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση του βρέφους 10 μηνών που υπέστη πνιγμονή στη Ρόδο και διακομίστηκε αεροπορικώς στην Αθήνα για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το 10μηνο βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Ρόδου, μετά από πνιγμονή κατά τη διάρκεια της σίτισης.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό και να επαναφέρουν το βρέφος, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε ήδη προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση στην κατάσταση της υγείας του.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου το βρέφος θα λάμβανε εξειδικευμένη φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μετά την άφιξή του, το ιατρικό προσωπικό συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δυστυχώς δεν απέδωσαν.