Μεγάλη φωτιά στο Ίνι στο Ηράκλειο Κρήτης
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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- Ξέσπασε μεγάλη αγροτοδασική φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το μεσημέρι της Παρασκευής.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλάμια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.
- Η επιχείρηση κατάσβεσης υποστηρίζεται επίσης με ρίψεις νερού από αέρος.
Πολύ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που επιχειρεί για την κατάσβεση της μεγάλης αγροτοδασικής φωτιάς η οποία ξέσπασε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Κατά τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε καλάμια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Επί τόπου επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα ενώ την επιχείρηση συνδράμει από αέρος με ρίψεις νερού κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.
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