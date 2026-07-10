Μεγάλη φωτιά στο Ίνι στο Ηράκλειο Κρήτης

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Δημήτρης Δρίζος

Μεγάλη φωτιά στο Ίνι στο Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε μεγάλη αγροτοδασική φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το μεσημέρι της Παρασκευής.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλάμια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης υποστηρίζεται επίσης με ρίψεις νερού από αέρος.
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Πολύ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που επιχειρεί για την κατάσβεση της μεγάλης αγροτοδασικής φωτιάς η οποία ξέσπασε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Κατά τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε καλάμια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Επί τόπου επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα ενώ την επιχείρηση συνδράμει από αέρος με ρίψεις νερού κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

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