Τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής έρχονται από τους ανθρώπους που αγαπάμε

Υπάρχουν κάποια μαθήματα στη ζωή που δεν τα διδαχθήκαμε ποτέ σε μια σχολική αίθουσα. Δεν τα βρήκαμε σε βιβλία ούτε τα ανακαλύψαμε μόνοι μας. Μας τα δίδαξαν άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, που μας έμαθαν να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να μοιραζόμαστε, να αγαπάμε και να επιμένουμε.

Συχνά, όμως, μέσα στην πίεση της καθημερινότητας ξεχνάμε εύκολα ότι μεγάλο μέρος αυτού που είμαστε σήμερα, το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Η νέα καμπάνια της ΑΛΦΑ, λοιπόν, με κεντρικό μήνυμα «Αυτοί που μας έμαθαν τα πάντα, τ ’αξίζουν όλα», έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής τα πήραμε από τους ανθρώπους μας και όλα όσα εκείνοι μας έμαθαν μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα και την παρουσία τους.

Οι αξίες που διαμορφώνουν αυτό που είμαστε

Σχεδόν όλοι μπορούμε να θυμηθούμε μια φράση που ακούγαμε ξανά και ξανά μεγαλώνοντας. Μια συμβουλή από τη μητέρα μας, μια παρατήρηση από τον πατέρα μας, μια κουβέντα από τον παππού ή τη γιαγιά που τότε ίσως φάνταζε αυτονόητη, αλλά με τα χρόνια απέκτησε άλλο βάρος.

Από τα πρώτα μαθήματα που πήραμε από αυτούς ήταν το να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. Δεν μας το δίδαξαν με λόγια, αλλά με τις πράξεις τους, καθώς ήταν αυτοί που ξενυχτούσαν όταν αρρωσταίναμε, έβαζαν συχνά τις δικές τους ανάγκες στην άκρη για να καλύψουν τις δικές μας και ήταν πάντα δίπλα μας όταν τους χρειαζόμασταν. Κάπως έτσι, μάθαμε και εμείς τι σημαίνει να είμαστε πραγματικά παρόντες για όσους αγαπάμε.

Μας έμαθαν, επίσης, ότι οι πιο όμορφες στιγμές είναι συνήθως οι πιο απλές. Και, αν το καλοσκεφτείς, ένα κυριακάτικο τραπέζι που κρατούσε ώρες, μια συζήτηση που κατέληγε σε γέλια ή ένα απόγευμα που περνούσαμε όλοι μαζί χωρίς κάποια ιδιαίτερη αφορμή ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν τις αναμνήσεις που θυμόμαστε μέχρι και σήμερα.

Και ίσως ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα ήταν το να βρίσκουμε χρόνο για τους δικούς μας ανθρώπους. Όταν ήμασταν πιο νέοι, πιστεύαμε ότι θα υπάρχει πάντα μια επόμενη ευκαιρία για μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα. Μεγαλώνοντας, όμως, γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις που έχουν πραγματική αξία για εμάς χρειάζονται τον χρόνο και τη φροντίδα μας.