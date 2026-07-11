Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο με νεαρούς που βανδαλίζουν και ουρούν στον δρόμο

Μια άκρως απογοητευτική και ανησυχητική εικόνα επικρατεί στα σοκάκια του Ρεθύμνου τα ξημερώματα, με ένα βίντεο ντοκουμέντο να φέρνει στο φως τις απαράδεκτες συμπεριφορές νεαρών.

Συγκεκριμένα και ύστερα από παράπονα που έκανε αναγνώστης στο DayNight.gr, καταγγέλλει πως μια ομάδα ατόμων επιδεικνύει αντικοινωνική συμπεριφορά και συμπεριφέρεται ανεξέλεγκτα.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις νεαροί τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 05:50 το πρωί, με τον ένα όπως φαίνεται να ουρεί, τον άλλον να κάνει εμετό και τον τρίτο να πετάει αντικείμενα, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και τις ξένες περιουσίες.

*Διαβάστε περισσότερα στο Daynight