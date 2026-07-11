Πνίγηκαν λουόμενοι σε Τήνο, Σύρο και Ίο

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν ένας 81χρονος, μια 70χρονη και 77χρονος 

Newsbomb

Πνίγηκαν λουόμενοι σε Τήνο, Σύρο και Ίο

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
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Τρία ανθρώπινες ζωές χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θάλασσα των Κυκλάδων, με τα τραγικά περιστατικά να καταγράφονται στην Τήνο, τη Σύρο και την Ίο.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του όρμου Αγίου Ιωάννη στην Τήνο, όταν ένας 81χρονος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα αίτια της τραγωδίας έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Τήνου, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Λίγες ώρες αργότερα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στη Σύρο, στον κολπίσκο Ρασίου, με θύμα μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο της περιοχής. Οι υπηρεσίες διάσωσης κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των διασωστών κατά τη μεταφορά της, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στην επιχείρηση συνέβαλε και το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με τη συμμετοχή ναυαγοσωστών και στελεχών του δήμου.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε με σκάφος προς τη Βάρη, όπου αναμένεται να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Συντονισμού Παραλιών, Ιωάννης Βουτσίνος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ίου ότι 77χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΚΟΥΜΠΑΡΑ» Ίου.

Στον 77χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Ίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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