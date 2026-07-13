Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος για αυτοσχέδιο αγώνα με μοτοσικλέτα

Snapshot Συνελήφθη 24χρονος στη Βάρκιζα για συμμετοχή σε αυτοσχέδιο αγώνα μοτοσικλέτας στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Ο οδηγός εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αυξημένη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του και άλλων οδηγών.

Η αστυνομία ακολούθησε τη μοτοσικλέτα με μέτρα ασφαλείας και την ακινητοποίησε χωρίς να προκληθεί ατύχημα.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 24χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7) αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για συμμετοχή σε αυτοσχέδιο αγώνα στη Βάρκιζα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων στο οδικό δίκτυο της Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου μία μοτοσικλέτα να κινείται με ιδιαίτερα αυξημένη ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα με άλλη μοτοσικλέτα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη μοτοσικλέτα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, και κατάφεραν τελικά να την ακινητοποιήσουν.

Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσικλέτα του κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.