Αν χτιζόταν σήμερα μια νέα συνοικία στην Αθήνα, πώς θα έπρεπε να είναι;

Οι αρχές που προτείνουν σήμερα οι πολεοδόμοι για μια πόλη βιώσιμη για τις επόμενες γενιές, δεν αφορούν ένα μακρινό μέλλον. Εφαρμόζονται ήδη, σε διαφορετικό βαθμό, σε δεκάδες πόλεις του κόσμου και μπορούν να εφαρμοστούν στην Αθήνα, σε έναν χρόνο που είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι πιθανώς φανταζόμαστε

Newsbomb

Αν χτιζόταν σήμερα μια νέα συνοικία στην Αθήνα, πώς θα έπρεπε να είναι;

Εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια ΑΙ προγράμματος

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα είναι μία από τις πιο πυκνοδομημένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Χτίστηκε κυρίως τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, που ονομάστηκαν και δεκαετίες της αντιπαροχής, σε μια εποχή που οι προτεραιότητες ήταν διαφορετικές: Περισσότερες κατοικίες, περισσότερο τσιμέντο, περισσότερα αυτοκίνητα. Σήμερα όμως οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Οι ολοένα συχνότεροι καύσωνες, η λειψυδρία, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ο αστικός χώρος.

Αν μια νέα συνοικία της Αθήνας σχεδιαζόταν σήμερα από το μηδέν, δύσκολα θα θύμιζε τις γειτονιές που δημιουργήθηκαν τον περασμένο αιώνα. Οι διεθνείς οργανισμοί, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέχρι τον ΟΟΣΑ, αλλά και μεγάλα παραδείγματα πόλεων όπως η Σιγκαπούρη, το Παρίσι, η Κοπεγχάγη και το Μιλάνο, συγκλίνουν πλέον σε ένα κοινό μοντέλο: Περισσότερο πράσινο, μικρότερες αποστάσεις, λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και κτίρια που λειτουργούν ως μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και όχι απέναντί του.

1783960398743-311594379-picture2.jpg

#1 Το πράσινο ως βασική υποδομή

Η μεγαλύτερη διαφορά δεν θα ήταν τα κτίρια αλλά οι ελεύθεροι χώροι.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι χώροι πρασίνου δεν αποτελούν πλέον αισθητική επιλογή αλλά κρίσιμη υποδομή δημόσιας υγείας. Οι μελέτες δείχνουν ότι το πράσινο μειώνει τη θερμοκρασία στις πόλεις, περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση, συμβάλλει στην ψυχική υγεία και μειώνει τη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια ακραίων θερμικών επεισοδίων.

Έτσι, σε μια νέα αθηναϊκή συνοικία δεν θα υπήρχαν απλώς μερικά πάρκα, αλλά ένα συνεχές δίκτυο πρασίνου με δενδροφυτευμένους δρόμους, πράσινους διάδρομους που θα συνέδεαν τις πλατείες μεταξύ τους, μικρά πάρκα σε κάθε γειτονιά, πράσινες αυλές σχολείων και φυτεύσεις που θα λειτουργούσαν ως φυσικά «κλιματιστικά» κατά τους καύσωνες.

picture3.jpg

#2 Συνοικία των 15 λεπτών

Το δεύτερο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης αθηναϊκής συνοικίας που θα δημιουργούνταν από το μηδέν, θα ήταν αυτό που ονομάζεται διεθνώς «πόλη των 15 λεπτών». Πρόκειται για μια ιδέα που ξεκίνησε από τον πολεοδόμο Carlos Moreno και πλέον εφαρμόζεται ή δοκιμάζεται σε δεκάδες πόλεις του κόσμου που έχουν στρέψει τον προσανατολισμό τους προς το βιώσιμο μέλλον.

Η βασική αρχή της «πόλης των 15 λεπτών» είναι απλή: Κάθε κάτοικος πρέπει να μπορεί μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας με τα πόδια ή με ποδήλατο να φτάνει στο σχολείο, στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ, στο πάρκο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις συγκοινωνίες.

Το Παρίσι αποτελεί ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα εφαρμογής του κανόνα αυτού, ενώ ανάλογες πολιτικές εφαρμόζονται στο Μιλάνο, τη Μελβούρνη, την Πόρτλαντ, τη Σιγκαπούρη και την Κοπεγχάγη. Στην Ελλάδα, στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας ενσωματώνονται στον σχεδιασμό της νέας αστικής ανάπτυξης στο Ελληνικό, όπου προβλέπεται η συνύπαρξη κατοικίας, εργασίας, εμπορίου, εκπαίδευσης, αναψυχής και εκτεταμένων χώρων πρασίνου σε αποστάσεις που ευνοούν τη μετακίνηση με τα πόδια ή το ποδήλατο.

Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς μελέτες, οι πόλεις που πλησιάζουν περισσότερο αυτό το μοντέλο εμφανίζουν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές και μεγαλύτερη χρήση των μέσων ήπιας μετακίνησης.

picture4.jpg

#3 Νέα κτίρια ως... κατακόρυφα πάρκα

Το τρίτο στοιχείο θα αφορούσε τα ίδια τα κτίρια. Τα τελευταία χρόνια, η λεγόμενη βιοφιλική αρχιτεκτονική επιχειρεί να φέρει τη φύση μέσα στον αστικό ιστό. Αντί οι ουρανοξύστες να είναι γυάλινοι όγκοι, μετατρέπονται σε κάθετα οικοσυστήματα.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Bosco Verticale στο Μιλάνο, οι δύο πολυκατοικίες που φιλοξενούν περίπου 800 δέντρα και περισσότερους από 20.000 θάμνους και φυτά στα μπαλκόνια τους. Η βλάστηση μειώνει την υπερθέρμανση των όψεων, περιορίζει τις ανάγκες ψύξης και δημιουργεί καταφύγιο για πουλιά και έντομα. Το μοντέλο αυτό έχει πλέον αντιγραφεί σε δεκάδες χώρες.

picture5.jpg

Ακόμη πιο συστηματικά κινείται η Σιγκαπούρη. Εκεί η κρατική πολεοδομική πολιτική προωθεί εδώ και χρόνια την ενσωμάτωση φυτεύσεων στις στέγες, στις προσόψεις και στους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων, με στόχο η πόλη να λειτουργεί ως ένα ενιαίο οικοσύστημα.

#4 Το αυτοκίνητο δεν θα είχε τον πρώτο λόγο

Αντί για φαρδιές λεωφόρους, μια σύγχρονη συνοικία της Αθήνας που θα σχεδιαζόταν από το μηδέν, θα είχε στο επίκεντρο τον πολίτη που κινείται πεζός.

Οι δρόμοι θα είχαν περιορισμένη κυκλοφορία, ποδηλατόδρομους, φαρδιά πεζοδρόμια και σκιά από δέντρα. Η στάθμευση θα μεταφερόταν κυρίως σε υπόγειους ή περιφερειακούς χώρους, ώστε ο δημόσιος χώρος να αποδοθεί στους κατοίκους.

Η εμπειρία ευρωπαϊκών πόλεων δείχνει ότι όταν μειώνεται ο χώρος που καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα, αυξάνεται η χρήση του δημόσιου χώρου, ενισχύεται η τοπική αγορά και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

picture6.jpg

#5 Ανακύκλωση νερού και ενέργειας

Πολύ σημαντική κατεύθυνση μιας σύγχρονης αθηναϊκής συνοικίας, θα έπρεπε να είναι και η διαφορετική -σε σύγκριση με τη διαδεδομένη ως σήμερα πρακτική - σχέση με τους φυσικούς πόρους.

Τα όμβρια νερά δεν θα χάνονταν στους αγωγούς αλλά θα συλλέγονται για άρδευση, ενώ τα περισσότερα κτίρια θα διαθέτουν φωτοβολταϊκά, φυσικό αερισμό, πράσινες στέγες και υλικά υψηλής ανακλαστικότητας για να περιορίζεται η υπερθέρμανση.

picture7.jpg

Οι αρχές που προτείνουν σήμερα οι πολεοδόμοι για μια πόλη βιώσιμη για τις επόμενες γενιές, δεν αφορούν ένα μακρινό μέλλον. Εφαρμόζονται ήδη, σε διαφορετικό βαθμό, σε δεκάδες πόλεις του κόσμου και μπορούν να εφαρμοστούν στην Αθήνα, σε έναν χρόνο που είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι πιθανώς φανταζόμαστε.

Το ζητούμενο άλλωστε δεν είναι μόνο να χτιστεί εξολοκλήρου μια «νέα Αθήνα», αλλά και να μεταμορφωθούν σταδιακά οι υπάρχουσες γειτονιές ώστε να γίνουν πιο δροσερές, πιο πράσινες και πιο ανθρώπινες. Και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν αποτελεί πλέον πολεοδομική πολυτέλεια, αλλά αναγκαία προσαρμογή για τις πόλεις του 21ου αιώνα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Σε κλειστό γκαράζ, είχαν αναμμένη τη μηχανή για να δουλεύει το aircondition και πέθανε από τις αναθυμιάσεις το νεαρό ζευγάρι

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια σταφύλια είναι πιο υγιεινά: Πράσινα, μαύρα ή κόκκινα;

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό ατύχημα στην Παμπλόνα: Ταύρος χτύπησε με κέρατο στο πρόσωπο δρομέα - Βίντεο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε «ζάχαρη» στο διάστημα: Η ανακάλυψη που ενισχύει το σενάριο για την ύπαρξη ζωής

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»

12:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ζευγάρι τσακώθηκε σε ζωντανή μετάδοση στις κερκίδες κατά την διάρκεια αγώνα - «Πάρτε διαζύγιο»

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στη Μονή Λαζαριστών

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

11:45ME TO N & ME TO Σ

Οι «καλά του κάνανε» είναι ανάμεσα μας… 

11:41ANNOUNCEMENTS

Η COSMOTE TELEKOM επενδύει σε μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνητή νοημοσύνη

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κάνε μου μήνυση, θα περάσουμε καλά» – Καταγγελία οδηγού ταξί για λεωφορείο που τον εμβόλισε στη Βασιλίσσης Σοφίας

11:39ANNOUNCEMENTS

Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

14 Ιουλίου 1992: Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν και το χτύπημα της 17Ν που σημάδεψε την Ελλάδα

11:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μαχητικά F-35 συνόδευσαν το αεροσκάφος που μετέφερε την εθνική της Νορβηγίας στο Όσλο - Δείτε βίντεο

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Έρχεται «βροχή» αποχωρήσεων έως και 14 βουλευτών - Όλα τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δεκάδες χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Παραδοχή του ενός αστυνομικού ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο - Δεν συνάδει με τραύμα από εξοστρακισμό η βολίδα στο κεφάλι του 20χρονου, λέει ο ιατροδικαστής

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κάνε μου μήνυση, θα περάσουμε καλά» – Καταγγελία οδηγού ταξί για λεωφορείο που τον εμβόλισε στη Βασιλίσσης Σοφίας

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση έως το 2027 για τις παλιές ταυτότητες – Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου και ποιους αφορά

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον 61χρονο πρώην σύντροφό της

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Εσκί Σεχίρ στις 8 Ιουλίου 1921 και η μεγάλη ελληνική νίκη

12:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ζευγάρι τσακώθηκε σε ζωντανή μετάδοση στις κερκίδες κατά την διάρκεια αγώνα - «Πάρτε διαζύγιο»

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απόψε η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό - Πού θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ