Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα σκάφους

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου στις Σπέτσες, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από την προπέλα διερχόμενου σκάφους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και διασώστες του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στην τραυματία.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι ρωσικής καταγωγής, μεταφέρεται με σκάφος στην Κόστα, από όπου θα διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Το Λιμεναρχείο Σπετσών έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.