Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Φεύγουν οι αδειούχοι, μποτιλιάρισμα στον Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Δευτέρας (14/07), καθώς κορυφώνεται το «κύμα» αναχωρήσεων των αδειούχων του καλοκαιριού. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Κηφισό, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία τόσο στο ρεύμα προς Λαμία (από το Περιστέρι έως τη Νέα Ιωνία) όσο και στο ρεύμα προς Πειραιά (από το Νέο Ηράκλειο έως το Αιγάλεω). Αντίστοιχα, στη Λεωφόρο Κηφισίας παρατηρείται έντονη συμφόρηση σε τμήματα από το Ψυχικό έως το Μαρούσι, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των οχημάτων.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η αυξημένη κίνηση συνδέεται με την αναχώρηση επιβατών και οχημάτων για τα νησιά. Οι δρόμοι που οδηγούν στις πύλες του λιμανιού παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ, αυξημένη είναι και η παρουσία της Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.