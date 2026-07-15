Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

Snapshot Ένας 59χρονος άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός το απόγευμα της Τρίτης στη Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι κάτοικοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε άμεσα και συνέλαβε τον άνδρα για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο συλληφθείς δήλωσε άστεγος και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ειδικής Βίας για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν τη σοκαριστική στιγμή που αντίκρισαν τον γυμνό άνδρα να περπατά αργά στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) στην περιοχή της Κυψέλης, όταν κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό περιστατικό έξω από παιδική χαρά στη Φωκίωνος Νέγρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:40, όταν ένας 59χρονος άνδρας φέρεται να κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους της Κυψέλης. Άτομα που βρίσκονταν εκεί αντέδρασαν άμεσα και κάλεσαν την Αστυνομία.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στο Newsbomb τη στιγμή που αντίκρισαν τον άνδρα. Ένας κάτοικος ανέφερε ότι ο άνδρας πέρασε από την πλατεία της κυψέλης γυμνός, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν τον ήξερα» και ότι κινούνταν με αργό ρυθμό.

Την ίδια εικόνα περιέγραψε και μία γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο, η οποία δήλωσε σοκαρισμένη από αυτό που αντίκρισε. «Από τη Φιλοτίμου πέρασε ήταν γυμνός, δεν το πίστευα στην αρχή. Δεν τον έχω ξαναδεί, σοκαρίστηκα. Είχαν γουρλώσει τα μάτια τους (σ.σ.: οι υπόλοιποι περίοικοι) και τον κοιτούσαν. Είδα που μπήκε και μια κοπέλα που το έγραψε στη σελίδα της Κυψέλης (σ.σ.: ομάδα στο facebook), γιατί στην αρχή δεν ξέρω, νόμιζα ότι ονειρευόμουν... Ήταν τσιτσίδι».

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης, οι αστυνομικοί του οποίου προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος δήλωσε άστεγος και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ειδικής Βίας (ΤΔΕΕ) της περιοχής, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.