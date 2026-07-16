Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα – Προληπτικοί ψεκασμοί από την Περιφέρεια Αττικής

Σε προληπτικούς ψεκασμούς στη Γλυφάδα προχώρησε από τις πρώτες πρωινές ώρες ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε σημεία γύρω από την οδό Ζαμάνου, καθώς και στις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι ψεκασμοί έχουν αποκλειστικά προληπτικό χαρακτήρα και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τον Δήμο Γλυφάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία τοποθέτησαν προστατευτικές κορδέλες και ενημερωτικές πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και άλλα σημεία εντός των οριοθετημένων χώρων.

Ενημέρωση των κατοίκων

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε ύστερα από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Παράλληλα, ο Δήμος Γλυφάδας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, καθώς όλα τα προβλεπόμενα μέτρα εφαρμόζονται προληπτικά.

Μάλιστα, από τις 15 Ιουλίου είχαν τοποθετηθεί σχετικές ανακοινώσεις στις περιοχές όπου ήταν προγραμματισμένοι οι ψεκασμοί, προκειμένου οι κάτοικοι να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατήσουν τα κατοικίδιά τους εντός των κατοικιών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Συστήνεται στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα στους ιδιωτικούς και υπαίθριους χώρους, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο έκθεσης.