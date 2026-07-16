Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε πέντε περιοχές - Ανάμεσά τους και η Αττική

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε πέντε περιοχές - Ανάμεσά τους και η Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε Αττική, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα (Εύβοια), Πελοπόννησο (Κορινθία) και Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία).
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.
  • Η Πυροσβεστική εφαρμόζει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας με ενισχυμένες περιπολίες και το προσωπικό σε επιφυλακή.
  • Ισχύει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε ευπαθείς περιοχές, εθνικούς δρυμούς και δάση.
  • Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ενημερώνουν άμεσα στο 199 σε περίπτωση φωτιάς.
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συνεπώς, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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