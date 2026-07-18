Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα - Σώθηκε ένας ηλικιωμένος από την πυροσβεστική 

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης

Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα - Σώθηκε ένας ηλικιωμένος από την πυροσβεστική 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο σπίτι χωρίς τραυματισμούς.
  • Η επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.
  • Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 07:00, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε σπίτι που βρίσκεται στην οδό Ολύνθου, στην περιοχή του Κρυονερίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχείρησαν συνολικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το φλεγόμενο σπίτι απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα και δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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