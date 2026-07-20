Θεσσαλονίκη: 16χρονη έδειξε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε μπαρ – Συνελήφθη μεθυσμένη

Snapshot Ανήλικη 16,5 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για πλαστογράφηση ταυτότητας ώστε να εισέλθει σε μπαρ.

Η ανήλικη βρέθηκε σε κατάσταση μέθης μέσα στο κατάστημα.

Σε βάρος 19χρονου που ήταν μαζί της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις σχετικά με καπνό και αλκοόλ.

Ο 19χρονος είχε προμηθεύσει αλκοολούχα ποτά στην ανήλικη από κατάστημα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισήλθε επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικη. Η νεαρή, ηλικίας 16,5 ετών, συνελήφθη για πλαστογραφία.

Για την ίδια υπόθεση, που καταγράφηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων