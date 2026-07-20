Νίσυρος: Νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός ενισχύει την παρακολούθηση του ηφαιστείου στο νησί

Ο νέος σταθμός ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στη Νίσυρο και στην ευρύτερη περιοχή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νίσυρος: Νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός ενισχύει την παρακολούθηση του ηφαιστείου στο νησί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εγκαταστάθηκε νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός στον Εμπορειό της Νισύρου, ενταγμένος στο Εθνικό Ενιαίο Δίκτυο Σεισμογράφων.
  • Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή παραμένει σχεδόν μηδενική χωρίς σημάδια ηφαιστειακού κινδύνου.
  • Η παρακολούθηση γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και τεχνητή νοημοσύνη για ανίχνευση ακόμη και εξαιρετικά ασθενών μικροσεισμών.
  • Η συνεργασία Δήμου Νισύρου και ΕΚΠΑ στοχεύει στη δημιουργία διεθνούς εμβέλειας Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου για συνεχή και πολυπαραμετρική παρακολούθηση.
  • Η πρωτοβουλία ενισχύει την ασφάλεια, αναβαθμίζει την επιστημονική παρουσία του νησιού και προωθεί εκπαιδευτικό, συνεδριακό και θεματικό τουρισμό.
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Στην περαιτέρω θωράκιση της επιστημονικής παρακολούθησης του ηφαιστείου της Νισύρου προχωρά ο Δήμος, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την εγκατάσταση νέου μόνιμου σεισμολογικού σταθμού στον Εμπορειό. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του ηφαιστείου παραμένει σχεδόν μηδενική και δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου από ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά την παρούσα χρονική περίοδο.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, η συνεργασία του Δήμου με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ συνεχίζεται με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου διεθνούς εμβέλειας, που θα προσφέρει συνεχή και πολυπαραμετρική παρακολούθηση του ηφαιστείου.

Στο πλαίσιο επίσκεψης επιστημονικού κλιμακίου του ΕΚΠΑ στη Νίσυρο, από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, ελέγχου και αναβάθμισης του τοπικού σεισμολογικού δικτύου που λειτουργεί στο νησί από τον Σεπτέμβριο του 2023. Παράλληλα εγκαταστάθηκε στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο του Εμπορειού, όπου στεγάζεται το Ηφαιστειακό Παρατηρητήριο, ο νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός (HA.EMPO), ο οποίος εντάχθηκε στο Εθνικό Ενιαίο Δίκτυο Σεισμογράφων.

Ο νέος σταθμός ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στη Νίσυρο και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στην επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, η παρακολούθηση γίνεται με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επιτρέπουν την ανίχνευση ακόμη και εξαιρετικά ασθενών μικροσεισμών.

Ο δήμαρχος Χριστοφής Κορωναίος τόνισε ότι η Νίσυρος εξελίσσεται σταθερά σε διεθνές σημείο αναφοράς για την επιστημονική μελέτη των ηφαιστείων, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία του Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου ενισχύει την ασφάλεια των κατοίκων, αναβαθμίζει τη διεθνή επιστημονική παρουσία του νησιού και δημιουργεί νέες προοπτικές για τον εκπαιδευτικό, συνεδριακό και θεματικό τουρισμό. Παράλληλα ευχαρίστησε το ΕΚΠΑ και τους επιστήμονες που συμμετέχουν στο εγχείρημα για τη διαρκή συνεργασία τους.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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