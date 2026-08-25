Χαλκιδική: Η στιγμή που μπουλντόζα ξηλώνει τις «μόνιμες» ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία

Snapshot Ο Δήμος Πολυγύρου προχώρησε σε νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση μόνιμων ομπρελών και ξαπλώστρων που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες της Χαλκιδικής.

Σε προηγούμενη επιχείρηση στη Γερακινή απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από δημόσιο χώρο.

Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τοποθετούν παράνομα ξαπλώστρες στις παραλίες και τις νοικιάζουν μαζί με τα διαμερίσματα.

Ο δήμος επιδιώκει να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για όσους έχουν ακίνητα κοντά στη θάλασσα.

Οι απομακρυνόμενες ομπρέλες και ξαπλώστρες θεωρούνται απορρίμματα και οδηγούνται σε μονάδα ανακύκλωσης. Snapshot powered by AI

Νέα επιχείρηση πραγματοποίησε ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική με σκοπό της απελευθέρωσης των παραλιών από αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα στις παραλίες και εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές.

Η σημερινή επιχείρηση στην παραλία Καλύβες έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αντίστοιχη παρέμβαση στη Γερακινή, όπου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Δείτε το βίντεο του theiopinion.gr από την επιχείρηση:

Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης παραδίδουν τα κλειδιά του διαμερίσματος μαζί με... ξαπλώστρες στην παραλία

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι παρατηρείται το φαινόμενο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να τοποθετούν ξαπλώστρες στις παραλίες και να τις... νοικιάζουν μαζί με το σπίτι!

«Σήμερα έχουμε ακόμη μια επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών από δημόσιο χώρο. Πρόθεση του δημάρχου και του δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, όχι μόνο στους προνομιούχους, όσοι έχουν την τύχη να έχουν ένα σπίτι πάνω στην παραλία αλλά σε όλον τον κόσμο», ανέφερε αρχικά ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπάρχει ένα «μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων που έχουν αγοραστεί και καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο. Μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή παραδίδουν και ένα κλειδί που αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα στην παραλία».

Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και μεταφέρονται σε μονάδα ανακύκλωσης.

Στιγμιότυπα από την επιχείρηση μετέδωσε και ο ΣΚΑΪ:

Με πληροφορίες από theopinion, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΚΑΪ

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